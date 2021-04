Una delle serie TV di Netflix più entusiasmanti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è senza ombra di dubbio Stranger Things. La serie TV statunitense ambientata negli anni ’80 ha riscosso un successo planetario sin dalla prima stagione, tant’è che ora i fan sono in grande attesa per la nuova stagione in arrivo. Fino a questo momento, le season che sono approdate sulla piattaforma californiana sono in tutto tre, ma ce n’è una quarta che, come accennato, sta per arrivare a breve.

Stranger Things 4: tutto quello che dobbiamo sapere

Analizziamo quello che sappiamo fino ad ora: non siamo più ad Hawkins, e la notizia che più ha stupito tutti è che Hopper è ancora vivo. Ma c’è da dire che non se la passa molto bene: infatti, almeno da come ci suggerisce il trailer, sembra intrappolato in qualche parte dove fa davvero molto freddo. Si ipotizza che sia diventato prigioniero dei Russi, o almeno questa sembra essere la spiegazione più plausibile.

Inizialmente, le riprese della season 4 erano incominciate verso l’inizio di marzo 2020, quindi si prevedeva che entro la fine del 2020 avremmo potuto assistere alle nuove puntate. Sfortunatamente però, come ben sappiamo, tutto il mondo si è fermato a causa dell’emergenza sanitaria e quindi numerose produzioni di qualsiasi tipologia hanno dovuto interrompere i lavori.

Shawn Levy, regista e produttore esecutivo di Stranger Things, ha dichiarato recentemente alla rivista statunitense Variety, che nessuno né del cast né della crew hanno avuto a che fare con il Covid, ma era comunque cosa buona e giusta interrompere momentaneamente le registrazioni. Per concludere, dopo aver consapevolizzato ciò, dobbiamo purtroppo comunicarvi che la season 4 di Stranger Things non ha ancora una data di uscita.