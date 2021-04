Oggi parliamo di evento storico che ha creato molta attesa anche nel nostro Paese: l’intervista di Meghan ed Harry da Oprah Winfrey. La suddetta è stata seguita in streaming e in TV, ed è andata in onda sulla CBS su Sky e in chiaro su TV8. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Oprah Winfrey, nel suo speciale dedicato interamente ad Harry e Meghan, ha messo evidenza degli aspetti cupi della Casa Reale e sulle motivazioni, che ancora oggi sono all’oscuro, riguardanti l’abbandono di Buckingham Palace da parte dei due. L’intervista ha assunto ancora più importanza nel momento in cui non è stata assolutamente gradita dalla corona britannica. Tuttavia, la storia molto complicata dei Windsor è nota, anche grazie agli scenari visti in The Crown, ma comunque la curiosità intorno alla vicenda è ancora alta.

Meghan inizia l’intervista dicendo la seguente frase: “Finalmente sono libera di parlare”. Sicuramente delle parole d’impatto, le quali hanno fatto saltare dalla sedia gli spettatori di tutto il mondo e che sono pronte a far luce su degli scenari top secret della famiglia reale britannica.

Meghan e Harry da Oprah: dove è stata trasmessa l’intervista

L’intervista che ha come protagonisti Meghan ed Harry è andata in onda in Italia su Sky: CBS Presents Oprah with Meghan and Harry è stato replicato in Italia recentemente, e c’è stata la diretta in italiano in streaming il 9 marzo.

Inoltre, l’intervista si può anche vedere tranquillamente tramite spezzoni e clip presenti su YouTube. Inoltre se avete una buona conoscenza dell’inglese, potrete sicuramente godere a pieno di tutto ciò è stato detto nell’intervista.