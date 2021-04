La Regina degli Scacchi è uno dei migliori prodotti per il piccolo schermo dello scorso anno, su questo ci sono pochi dubbi; molti più dubbi invece frullano nella testa dei fan che si chiedono se e quando arriverà mai una seconda stagione della serie. Lo show, distribuito lo scorso anno da Netflix, ha fin da subito catturato i fan per un mix tra qualità tecnica, narrazione accattivante e bravura degli interpreti.

Propio in virtù di questo mix La Regina degli Scacchi si è aggiudicata due Golden Globe nel corso dell’annuale premiazione. La serie tratta dal romanzo di Walter Tevis e diretta da Scott Frank e Allan Scott si è aggiudica il premio come miglio miniserie e quello per la miglior interpretazione.

La Regina degli Scacchi: seconda stagione? ne parla Anya Taylor-Joy

Propio l’attrice, a margine della premiazione, ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di una seconda stagione de La regina degli Scacchi dimostrandosi peraltro possibilista. Le parole dell’attrice infatti non chiudono la porta ad un ritorno di Beth su Netflix anche se si potrebbe trattare si una semplice risposta di circostanza visto come la serie conclude alla perfezione l’arco narrativo della nostra protagonista.

Ecco le parole di Anya Taylor-Joy su una seconda stagione de La Regina degli Scacchi: “Può essere. Per non deludere bnessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dov’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e coglierei l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro”.