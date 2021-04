Sono giorni molto intensi in Lenovo, il brand infatti sta per presentare il nuovo smartphone da gaming Legion 2 Pro. Il debutto del device è previsto per il prossimo 8 aprile con un evento in Cina, ma molti dettagli stanno già trapelando.

Nelle scorse ore, il Lenovo Legion 2 Pro è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark Master Lu. Lo smartphone da gaming ha svelate parte delle specifiche hardware, mostrando una scheda tecnica molto interessante.

A distanza di poche ore, la stessa azienda ha confermato le specifiche non ancora svelate. Ecco quindi che Lenovo Legion 2 Pro sarà caratterizzato da un enorme display da 6.92 pollici. Rispetto alla precedente generazione, si tratta di un notevole incremento in quanto, il Legion Pro era dotato di un display da 6.55 pollici.

Lenovo Legion 2 Pro non ha più alcun segreto

Il pannello sarà un AMOLED E4 realizzato da Samsung e potrà contare su un refresh rate a 144Hz. Chen Jin, General Manager di Lenovo, ha confermato che l’azienda ha optato per un design privo di notch. Questo garantirà al device di essere perfettamente simmetrico e offrire un alto valore di refresh rate e al tempo stesso bassa latenza.

La potenza necessaria per il gaming sarà garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 888. Ci aspettiamo tre varianti del device con varie configurazioni di memoria RAM e storage interno: 12/128GB, 12/256GB e 16/512GB.

Il sistema sarà basato su Android 11 e la batteria dovrebbe essere da almeno 5000mAh. Lenovo ha confermato che saranno presenti due porte USB e sarà supportata la ricarica rapida a 110W. La dissipazione del calore sarà affidata a una doppia ventola esterna che si attaccherà come accessorio alla scocca.