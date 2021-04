,

In queste ore Realme 8 Pro sta ricevendo un update di sistema. Il device ha fatto il proprio debutto la scorsa settimana, ma l’azienda vuole dimostrare tutto il proprio supporto agli utenti rilasciando già un primo aggiornamento.

Il nuovo firmware è caratterizzato dal numero di versione RMX3081_11_A.27 ed è sempre basato su Android 11. Il changelog ufficiale indica che l’aggiornamento porta con se le patch di sicurezza di Aprile 2021 rilasciate da Google.

Ma non è tutto, infatti sono presenti anche delle migliorie per le funzionalità dello smartphone. In particolare, il produttore si è concentrato sulle feature fotografiche introducendo nuove modalità e vari bugfix.

Realme 8 Pro si aggiorna migliorando le feature della fotocamera

Tra le novità inedite, Realme 8 Pro potrà contare sulla la modalità Hyper Motion Slo-Mo. Il device potrà registrare video al rallentatore potendo contare su una velocità a 960fps. Il brand inoltre ha aggiornato lo stile watermark per rendere immediatamente riconoscibili le foto scattate dal device. Infatti, grazie alla nuova filigrana, si sottolinea che fotografia è stata scattata con il sensore da da 108 megapixel.

Inoltre, il nuovo firmware introduce diverse ottimizzazioni per la fotocamera posteriore. L’elemento principale di Realme 8 Pro risolve eventuali bug che potevano causare alterazioni dei colori e un fastidioso effetto flicker durante lo scatto in particolari condizioni.

Tra i bugfix c’è anche la risoluzione dei problemi che affliggevano alcuni utenti quando cercavano di espandere la barra di stato. Il nuovo firmware risolve il problema della richiesta di ripristino non riuscita nella barra delle notifiche.

Il peso del pacchetto di aggiornamento è di circa 330MB e il roll-out è già iniziato. Questo significa che l’update arriverà a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Il produttore stima che tutti i Realme 8 Pro saranno aggiornati in un paio di settimane.