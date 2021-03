La promozione Porta un Amico di Very Mobile è stata nuovamente prorogata fino al 31 maggio 2021. La sua scadenza era infatti prevista per la fine di questo mese ma ora l’operatore virtuale di WindTre ha deciso di dare ancora la possibilità ai nuovi clienti di attivarla per diversi mesi.

La promo Porta un Amico di Very Mobile prorogata fino a fine maggio 2021

Very Mobile ha quindi deciso di prorogare ulteriormente questa promozione piuttosto vantaggiosa sia per chi è già cliente sia per chi lo deve diventare. Nello specifico, infatti, la promo Porta un Amico in Very permette di guadagnare fino a 50 euro di ricarica omaggio a tutti i già clienti che invitano altre persone a passare all’operatore per mezzo di un codice. Anche per i nuovi futuri clienti è inoltre prevista una ricarica omaggio dal valore di 5 euro.

Per ottenere il codice in questione, sarà necessario recarsi nella sezione “Porta un amico in Very” presente nella home page dell’app ufficiale. Una volta individuato il codice, sarà poi possibile condividerlo con altre persone in vari modi, ad esempio tramite un messaggio su WhatsApp. Tutti coloro che riceveranno questo codice, potranno sfruttarlo per acquistare una nuova scheda sim Very Mobile o una esim Very. In particolare, i nuovi clienti che hanno sfruttato il codice riceveranno la ricarica in omaggio quando la sim acquistata sarà effettivamente attivata. I clienti che hanno mandato il codice, invece, riceveranno la ricarica omaggio entro 24 ore dall’attivazione della nuova scheda sim della persona invitata.

Vi ricordiamo che ogni cliente che invita altre persone tramite il proprio codice può ottenere fino ad un massimo di 10 ricariche omaggio per un totale di ben 50 euro.