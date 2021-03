Esselunga torna a far sentire prepotentemente la propria voce con una campagna promozionale, centrata sullo Speciale Multimediale, davvero fortissima e molto invitante per la maggior parte degli utenti che vogliono acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Fino ai primi giorni di Aprile, in ogni singolo punto vendita in Italia gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani la possibilità di godere di sconti importanti, anche su alcuni modelli abbastanza interessanti. A differenza di quanto accade con le offerte tech, in questo caso le scorte non rappresentano un problema, di conseguenza non sono limitate, sebbene gli acquisti possano essere effettuati solamente nei vari punti vendita (e non online sul sito).

Esselunga: il volantino con le grandissime offerte

Alla base del volantino Esselunga troviamo comunque la possibilità di godere di un prodotto omaggio con ogni acquisto effettuato, per sarà necessario scegliere uno dei dispositivi contrassegnati, ed aggiungerli direttamente al carrello. In cassa verrà consegnato un powerbank SBS da 20’000mAh (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39,90 euro), in maniera totalmente gratuita.

Lo smartphone maggiormente interessante del volantino è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone SE 2020, un buonissimo modello appartenente alla fascia media, considerato la più rapida via d’accesso all’ecosistema aziendale, dato il prezzo finale di soli 478 euro.

Volendo invece risparmiare ancora di più, il consiglio è di puntare dritti verso i vari Oppo Reno 4Z in vendita a 299 euro, passando anche per samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9, Realme 7 o Samsung galaxy A20e.