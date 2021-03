Iliad con 100GB domina TIM e Vodafone: c'è anche un regalo molto gradito

Il futuro è sempre più destinato a vedere il nome di Iliad in cima alle classifiche per quanto concerne i gestori di telefonia mobile. Questo provider che è stato in grado di mettere in grande difficoltà colossi come TIM o magari Vodafone, ad oggi continua ad incamerare i nuovi utenti. Questi sono diventati ufficialmente 7 milioni, riuscendo quindi a battere un altro record.

Il tutto migliorerà quando Iliad lancerò ufficialmente la sua rete fissa, la quale è programmata per arrivare la prossima estate. Al momento però tutti gli utenti si continuano a focalizzare sulla telefonia mobile del gestore, la quale mette a disposizione tante offerte interessanti tra le quali spicca uno in particolare. Si tratta della Flash 100, la quale sarà disponibile ancora fino alla fine del mese di marzo con tutti i suoi contenuti e con un regalo incredibile.

Iliad: la Flash 100 durerà altri 5 giorni, al suo interno tutto incluso e il 5G gratis

Non era stato preannunciato da Iliad durante il mese di febbraio ma a marzo è arrivata la nuovissima Flash 100. Questa soluzione che riesci ancora una volta a mettere tanta distanza tra il noto provider proveniente dalla Francia e la concorrenza, sarà disponibile ancora per cinque giorni.

Al suo interno sono presenti tutti i migliori contenuti per un prezzo mensile di 9,99 € che durerà per sempre. Sono disponibili minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre Iliad regala il 5G a tutti coloro che sottoscrivono la promo.