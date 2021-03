Le iniziative di Iliad da molti mesi a questa parte si confermano le migliori nel campo della telefonia mobile. In questa prima parte di primavera, gli utenti del gestore transalpino potranno attivare una vantaggiosa ricaricabile come la Flash 100. Gli utenti che optano per la Flash 100 riceveranno un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga internet al costo di 9,99 euro.

Iliad, la mancata possibilità di cambiare tariffa con la Flash 100

I vantaggi di Flash 100 in termini di soglie di consumo e di prezzo sono quindi innegabili. Al netto di tutto ciò, però, gli abbonati che andranno ad attivare questa promozione di Iliad dovranno rinunciare ad un servizio molto importante: il cambio tariffa.

Dopo mesi, Iliad continua a puntare su questa norma contrattuale davvero unica nel suo genere. A differenza di altri operatori, i clienti che decidono di sottoscrivere una SIM con Iliad dovranno accettare una corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. Ne consegue che chi in passato ha attivato tariffe come Giga 50 o Giga 40, allo stato attuale non può optare per l’attivazione di Flash 100.

Questa particolare regola crea ovviamente uno svantaggio a tutti i clienti della prima ora di Iliad che ora vorrebbero modificare la loro ricaricabile con la più conveniente tariffa Flash 100.

In base alle regole attualmente previste per i già abbonati Iliad l’unico modo di attivazione per la Flash 100 è nell’acquisto di una nuova SIM. Di conseguenza gli utenti dovranno anche dotarsi di un nuovo numero di telefono.