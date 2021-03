Una moneta del vecchio conio delle Lire può valere tanto? Questa è la domanda che si stanno ponendo molte persone, e la risposta pare essere chiara. Ci sono, infatti, varie monete delle vecchie Lire che possono arrivare a valere anche 12mila euro. In questo caso specifico parliamo delle monete da 500 lire con caravelle in argento, coniate nel 1957 prima che entrassero in vigore quelle bimetalliche, che sono state successivamente usate fino all’entrata in vigore dell’Euro nel 2002.

la bandiera che sventola sopra le caravelle, che va controvento rispetto alla direzione delle vele. Tuttavia, non si è ancora capito se questo sia o meno un errore di fabbricazione. Inoltre, sempre durante quest'anno, furono coniante pochissime 500 lire, e perciò il valore è cresciuto di molto nell'ambito del collezionismo

Monete: ecco le vecchie Lire che valgono una fortuna

Attualmente, se andiamo a parlare di vecchie Lire che sono ancora in circolazione, ce ne sono alcune che possono valere moltissimo se vendute in euro. Di fatto, tra le più valutate ci sono quelle che fanno parte del conio del 1947, un’annata molto fortunata.

Ci sono le monete da 1 Lira che, se hanno il ramo di arancio e il suo frutto da un lato e la donna con la corona di spighe dall’altro, possono arrivare a valere anche 1.500 euro. In seguito ci sono le 2 Lire dello stesso anno, con il contadino he ara da una parte e la spiga di grano. La suddetta è molto importante, poiché parliamo di un evento storico per l’Italia, ovvero quando Alcide De Gasperi, l’allora Presidente del Consiglio, firmò l’intesa con le nazioni vincitrici per uscire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il valore si aggira tra i 1.700 e i 1.800 euro.

Infine, abbiamo le 10 Lire, sempre del 1947. Queste hanno un valore più alto delle ultime tre, e raffigura il cavallo alato e il ramoscello d’ulivo. Se tenuta in buono stato, può valere tra i 4.000 e i 5.000 euro.