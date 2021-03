Difficile sentirne la reale necessità ma sappiamo che è possibile cambiare voce nelle note audio WhatsApp. Si tratta di un’ulteriore possibilità di utilizzo per l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Le frecce all’arco di Facebook si stanno riducendo al cospetto del grande Telegram. Ecco come far divertire i vostri amici o mantenere l’anonimato in chat. Scopriamo come fare.

In questo modo cambi la tua voce nei messaggi WhatsApp

Lunghi messaggi vocali si potranno ascoltare con velocità aumentata dopo il prossimo aggiornamento WhatsApp. Ma questa è un’altra storia. Oggi siamo qui a parlarvi di un trucco che sicuramente non vi dispiacerà. Come anticipato dalle poche righe precedenti adotteremo l’uso di un sistema di modifica voce che funziona sia per dispositivi Android che per iOS.

Per quanto riguarda WhatsApp Android la soluzione alle nostre richieste si materializza con l’uso di Cambiavoce, semplice applicazione gratuita attraverso cui poter applicare un filtro vocale all’input audio di origine. Si può usare sia per registrazioni già archiviate che per registrazioni live. Gli effetti a disposizione sono parecchi e vanno dal robot allo scoiattolo fino al marziano, ai giganti e molte altre scelte.

Per quel che riguarda WhatsApp iOS, invece, la scelta migliore si riduce al significativo uso di Voice Changer Plus anch’essa gratuita e disponibile per gli iPhone. Applicazione intuitiva che opera mediante un semplice pulsante rosso che avvia la registrazione con voce modificata. Si possono scegliere una varietà di diversi filtri vocali. Non manca nemmeno un apposito pulsante per procedere alla condivisione del risultato con le proprie app preferite tra cui rientra ovviamente WhatApp.