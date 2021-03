L’accordo tra Inwit e M4 Spa è diventato ora realtà, la linea M4 attualmente in fase di costruzione, sarà la prima in tutta Europa a godere della connessione 5G in modo completo per ogni operatore operante sul territorio Lombardo, si tratta di un traguardo assoluto che ancora una volta mostra come Milano sia pioniera nel campo dell’innovazione tecnologica.

Inwit è una società che sostanzialmente, si occupa del settore delle infrastrutture elettriche e telecomunicazioni, la quale ha deciso di installare il suo impianto DAS (Distributed Antenna System) sulla linea M4 iniziando dalla tratta Linate-Forlanini.

Questo progetto garantirà alle circa 86 milioni di persone che faranno da passeggeri alla tratta Milano Forlanini al momento dell’inaugurazione, una connessione 5G per tutti i loro device portatili, tablet e smartphone su tutti, grazie ad una innovativa tecnologia che promette davvero bene.

I lavori di installazione procederanno in parallelo con la costruzione della linea per 15Km e probabilmente saranno terminati per fine del primo semestre 2021.

L’entusiasmo

Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit ha espresso tutto il proprio entusiasmo, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “M4 sarà dotata di una rete di micro-copertura dedicata che migliorerà la capacità di ricezione del segnale dei diversi operatori all’interno della linea, garantendo un utilizzo veloce ed efficace di smartphone, tablet e pc” Ha proseguito poi “Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo di INWIT nel segno dell’innovazione, l’accordo con M4 rappresenta un grande passo verso il futuro, in coerenza con il nostro Piano Industriale per il triennio 2021-2023. Prosegue così il nostro impegno per abilitare le infrastrutture digitali nel Paese a supporto degli operatori mobili. M4, grazie al sistema DAS di Iwit, diventerà la prima metropolitana pronta per il 5G d’Europa“