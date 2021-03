Google svela accidentalmente nuovi smartphone, tra cui il Galaxy A52

Non capita tutti i giorni che Google sveli i nuovi smartphone in arrivo, a parte i suoi. Questa volta, le fughe di notizie e le voci non avevano nulla a che fare con alcune conferme provenienti dall’elenco aggiornato di Google di Play Services per dispositivi supportati da AR. Come rilevato da 9to5Google, questo elenco contiene un totale di 23 nuovi dispositivi aggiunti, tra cui il già menzionato LG Stylo 7, nonché Oppo Reno 5A, Samsung Galaxy A82 5G e altri.

Mentre sembra che LG stia continuando a lottare per decidere se vuole rimanere nel settore degli smartphone, uno dei potenziali device su cui può fare affidamento è l’LG Stylo. Questa è una linea di smartphone economici che esiste da alcuni anni ed una delle poche che include uno stilo integrato. L’LG Stylo 6 è stato rilasciato lo scorso anno e presentava un bellissimo design, accompagnato da una straordinaria durata della batteria e lo stilo.

Google ha svelato anche altri dispositivi

Data l’incertezza del futuro di LG, non c’era motivo di credere veramente che l’LG Stylo 7 sarebbe stato annunciato ad un certo punto durante l’anno. Tuttavia, considerando che Google collabora con i produttori di smartphone per garantire la compatibilità con ARCore, è una sorpresa vedere un altro smartphone LG aggiunto all’elenco.

Ci sono stati alcuni altri smartphone importanti rivelati da Google con questo aggiornamento, poiché sono stati confermati anche i Galaxy A52 5G, A72 4G e A82 5G. Samsung ha in programma di tenere un evento “Galaxy Awesome Unpacked” il 17 marzo, dove la società potrebbe presentare questi smartphone al mondo. Il Samsung Galaxy A51 è stato lo smartphone più venduto dello scorso anno, il che è piuttosto impressionante dato che i suoi smartphone si collocano tra i migliori device Android.