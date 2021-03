Internet è un bene di tutti ed in quanto tale necessita di iniziative ad hoc per l’accessibilità pubblica. Uno degli operatori che per primi ha aderito al Piano Voucher del Governo è GO Internet. Grazie al suo intervento si ottengono bonus da 500 Euro per garantire la connettività con smartphone, tablet, PC ed altri dispositivi al prezzo più competitivo del mercato. Scopriamo insieme le ultime novità.

GO Internet regala l’accesso alla rete ad un prezzo super con regalo

Bastano appena 9,90 euro al mese per avere un tablet gratis oltre che un piano per l’accesso alla rete pubblica. Nelle zone ove è garantita la copertura GO Internet assicura pieno accesso alle risorse al prezzo migliore del mercato. Velocità fino ad 1 Gbps in download con 300 Mbps in upload.

Le offerte su rete Open Fiber sono denominate GO Vera Fibra ed includono tutta la navigazione ad un prezzo a partire da 29,90 Euro al mese. Per questa tariffa l’operatore ha deciso di includere il bonus da 500 Euro grazie al quale vengono a coprirsi gli oneri di mantenimento che concedono anche un tablet in omaggio.

Il voucher è di 500 euro per singolo nucleo familiare dei quali si riservano dai 200 ai 400 Euro per i servizi di connettività con durata minima di permanenza al servizio di 12 mesi. Per la fornitura di PC e tablet la somma massima è invece compresa tra 100 e 300 euro. Le offerte così definite si possono essere richieste dalle famiglie il cui indice ISEE sia inferiore ai 20.000 Euro o se non si possa garantire velocità minima di almeno 30 Mbps nella propria zona.

Attualmente le opzioni compatibili con il piano voucher sono GO vera Fibra a 9,90 euro al mese per 12 mesi con inclusi il tablet Lenovo M10 Plus e un Powerbank e GO vera Fibra a 13,23 euro al mese per 12 mesi con tablet Samsung Galaxy S6 Lite incluso.