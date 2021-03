Il volantino Comet riserva piacevoli sorprese a tutti i consumatori, raccoglie al proprio interno una campagna promozionale ricca di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, applicati sulla maggior parte dei prodotti inclusi nel catalogo aziendale.

Gli utenti interessati all’acquisto, o comunque che vogliono approfittare degli sconti, devono sapere che è possibile accedervi sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda. Nel momento in cui ci si affiderà a quest’ultimo, non bisogna dimenticare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine di spesa superiore ai 49 euro; la validità del volantino Comet è fissata fino al 18 marzo 2021.

Comet: quante offerte nel volantino di oggi

Le migliori offerte del volantino Comet passano per i prodotti brandizzati Apple, qui infatti gli utenti possono trovare soluzioni legate a iPhone 11, il vecchio modello del 2019/2020, disponibile a 699 euro, per salire verso i prodotti più recenti, quali sono iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, entrambi disponibili ad un prezzo che non va oltre i 1369 euro.

Le alternative proposte dalla campagna promozionale passano poi per smartphone dai prezzi inferiori ai 300 euro, qui infatti abbiamo la possibilità di scovare Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10 o LG K42.

Il volantino Comet non ammette repliche, ma per approfittare di tutti gli sconti dovete collegarvi alle pagine sottostanti.