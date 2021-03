Xiaomi ha recentemente introdotto alcuni dispositivi, tra cui la serie Redmi K40 e il Mi 11. Anche la serie Redmi Note 10 é stata annunciata per il rilascio globale. Sembra che Xiaomi stia entrando nel mercato dei device premium pur mantenendo l’accessibilità economica. Ci sono ancora smartphone costosi del marchio ma non così costosi come quelli di Samsung, Huawei o Apple.

Per quanto riguarda Xiaomi, la societá vuole solo offrire ai consumatori più opzioni sul mercato della telefonia mobile. Altri smartphone di punta saranno annunciati da Xiaomi quest’anno ed anche altri mid-ranger entreranno in gioco. Non tutti avranno le funzioni migliori, ma la maggior parte avrà funzionalità premium soprattutto quando si tratta di prestazioni della fotocamera. Anche il supporto per la ricarica sarà pronto e sarà migliore.

Xiaomi non ha ancora annunciato il device con la nuova tecnologia

A quanto pare, parliamo di una ricarica rapida da 200 W. Dunque, il device Xiaomi in arrivo sarà il primo smartphone con ricarica rapida da 200 W. La data di rilascio prevista è la seconda metà del 2021. La tecnologia e il dispositivo potrebbero non essere ancora completamente pronti, ma Xiaomi ci sta già lavorando.

Si dice anche che Xiaomi includerá la ricarica inversa ad alta potenza e la ricarica wireless. Con la tecnologia di ricarica migliorata, l’attuale smartphone Xiaomi con la ricarica più veloce, Mi 10 Ultra, verrà sostituito. Il device in questione offre una ricarica da 120 W e sará presto superato da una ricarica piú veloce da 200 W. Se e quando Xiaomi introdurrà finalmente il telefono con ricarica rapida da 200 W, sarà il più veloce della societá. Fino a nuove prove, sarà anche considerato il più veloce al mondo.