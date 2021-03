Dopo il successo ottenuto con le prime due stagioni, The Umbrella Academy entra di diritto nella lista dei titoli Netlfix più apprezzati di sempre. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, la seguente serie televisiva narra la storia di sette neonati che, dopo essere stati partoriti nello stesso istante da madri senza alcun segno di gravidanza, vengono accolti in una scuola di supereroi grazie a Reginald Hargreeves. Quest’ultimo dà quindi loro dei numeri anziché dei nomi: Luther (Numero Uno), Diego (Numero Due), Allison (Numero Tre), Klaus (Numero Quattro), Cinque (Numero Cinque), Ben (Numero Sei) e Vanya (Numero Sette). The Umbrella Academy, dunque, si ispira ai celebri fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà.

Di recente, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, sono spuntate online alcune voci secondo cui, contro ogni aspettativa, la nuova stagione della serie televisiva potrebbe arrivare molto presto. Scopriamo quindi di seguito anticipazioni, cast e data di uscita.