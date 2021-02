Se il 2020 è stato l’anno in cui il 5G è diventato quasi un must nella fascia di fascia alta, il 2021 è l’anno in cui la connettività si estende alle fasce di prezzo più basse. In questo periodo di transizione, cellulari come il Samsung Galaxy A32 sono disponibili in due versioni: 5G e 4G. La versione 4G del Galaxy A32 è ora ufficiale.

Il Samsung Galaxy A32 4G è molto più che cambiare il processore e la connettività. In cambio, abbiamo uno schermo migliore e le fotocamere sono, infatti, il primo modello della serie A ad aumentare la frequenza di aggiornamento dello schermo a 90 Hz.

Versione 4G con Helio G80

Sta arrivando un anno complicato, in cui se ti piace un modello mobile dovrai decidere se vuoi avere le ultime novità in termini di connettività o specifiche migliori in altre sezioni . Il Samsung Galaxy A32 4G è un chiaro esempio, perché in cambio di essere LTE, guadagna punti in più sezioni.

Il design del terminale è esattamente identico a quello del modello 5G, anche se al suo interno sono presenti delle modifiche. Il più importante, ovviamente, è il processore. Invece di un MediaTek Dimensity 720, ha un Helio G80 . LTE, con ottimizzazioni per i giochi, 12 nm e otto core: due a 2.0 GHz e sei a 1.8 GHz. È disponibile in Russia nelle versioni 4 + 64 e 4 + 128 GB, con supporto per MicroSD, anche se esistono anche varianti con 6 e 8 GB di RAM.