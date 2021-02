PlayStation ha sorpreso tutti lo scorso anno con il lancio dell’iniziativa Play At Home, concedendo nuove possibilità di intrattenimento e divertimento a tutte quelle persone che, in tempi di pandemia, si son visti privati della propria libertà e costrette al distanziamento. Per questo motivo, con tale iniziativa Sony ha regalato ai giocatori due grandi titoli, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey.

PlayStation 4, un nuovo incredibile gioco gratis con l’iniziativa Play At Home!

Ora Sony ha annunciato il ritorno di Play At Home con più titoli gratuiti e tutto inizierà a marzo. A partire dal 1° marzo, gli utenti potranno scaricare gratuitamente sulla propria console un altro grande titolo, nientedimeno che Ratchet & Clank. Oltre ciò, nel corso del mese, i nuovi abbonati a Funimation o Wakanim avranno accesso esteso alle app nei paesi partecipanti.

L’iniziativa Play At Home inizierà a marzo e durerà fino a giugno, e Sony afferma che questo è solo l’inizio di tante iniziative in serbo per i giocatori. Il team di PlayStation ha anche riferito che ulteriori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane, ma nel frattempo potete trovare i dettagli ufficiali sulle rivelazioni qui sotto:

“PlayStation e Insomniac Games renderanno Ratchet & Clank (PS4) disponibile per il download gratuito per un periodo limitato tramite PlayStation Store dal 1 ° marzo alle 20:00 PST / 2 marzo alle 4:00 GMT / 5:00 CET al 31 marzo 2021 alle 20:00 PDT * / 1 aprile alle 04:00 BST / 05:00 CEST. Una volta che avrai riscattato il gioco, sarà tuo compito tenerlo. Questo successo di azione-avventura per PS4 di Insomniac Games rivisita le storie delle origini di questi amati eroi PlayStation e presenta un fantastico mix di combattimenti e commedia oltraggiosi.“

“I nostri amici di Funimation (una joint venture di Sony Pictures Entertainment e Aniplex del Giappone) stanno proponendo un’offerta molto speciale: accesso esteso per i nuovi abbonati a Funimation o Wakanim nei paesi in cui sono disponibili **. Funimation è un servizio in abbonamento incentrato sugli anime e Wakanim è la divisione europea di Funimation. Benché seguiranno ulteriori dettagli, questa offerta è disponibile solo per la nostra comunità che si iscrive e scarica Funimation (negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda) o app Wakanim (nella maggior parte dell’Europa occidentale e settentrionale) a partire dal 25 marzo per un periodo di tempo limitato“.