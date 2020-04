In questo difficile periodo di crisi sanitaria e di isolamento a casa, molte aziende hanno scelto di scendere in campo a sostegno degli utenti lanciando diverse iniziative. Tra queste, anche la Sony Interactive Entertainment, che ha in queste ore annunciato l’iniziativa Play at Home.

Con Play at Home, l’azienda non solo vuole provare a concedere nuove possibilità di intrattenimento e divertimento a tutte quelle persone che, in questo difficile momento, vedono privarsi della propria libertà e sono costrette al distanziamento fisico; ma vuole anche sostenere il mercato dei videogiochi, aiutando, in particolar modo, quelle piccole realtà adesso scoraggiate dalla crisi economica in atto.

Play at Home, due giochi in regalo per i possessori di PS4 e 10 milioni di dollari per gli sviluppatori

L’iniziativa prevede, anzitutto, due giochi gratuiti affinché la community PlayStation possa divertirsi a casa. A partire da domani e fino al prossimo 6 Maggio, sarà possibile scarica gratuitamente Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Il primo narra le avventure di un team di personaggi alla ricerca di tesori in tutto il mondo; il secondo, invece, è un’avventura commovente e misteriosa. Ricordiamo, inoltre, che chi è in possesso di un abbonamento PS Plus può ancora riscattare i giochi gratuiti di Aprile.

In secondo luogo, è stato istituito un fondo per aiutare gli studi di sviluppo indipendenti più piccoli. Nello specifico, la Sony Interactive Entertainment ha messo a disposizione dei suoi partner di sviluppo indipendenti un fondo di 10 milioni di dollari, così da far fronte alle difficoltà economiche che, purtroppo, la crisi sanitaria sta procurando.

“Durante questi giorni di distanziamento fisico, gli appassionati si sono rivolti al gaming per trovare un momento di svago e di divertimento. Noi di Sony Interactive Entertainment abbiamo l’onore di fornire questa forma di intrattenimento. Sappiamo che si tratta solo di un piccolo passo e siamo grati di poter offrire questo sostegno ai nostri giocatori, alle nostre communities e ai nostri partner“, scrive Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, sul blog di PlayStation.