Tanti Giga mensili e pacchetti all-inclusive fanno di certo gola ad un pubblico che negli ultimi anni si è potuto orientare a senso unico verso il low-cost aggressivo di tanti operatori. Ma un tassello importante dell’esperienza utente è rappresentato soprattutto dalla velocità Internet che in Italia vede la presenza di nuovi protagonisti di spicco già noti al pubblico. Non ci sono TIM e Vodafone nelle zone alte delle nuova classifica. Ecco l’indiscusso vincitore dello speed test di OOkla in riferimento al nuovo periodo.

Internet è più veloce se hai questo operatore mobile in Italia

Dati interessanti quelli proposti dall’osservatorio Ookla dopo una serie di 7 milioni di test che hanno conclamato l’efficacia delle nuove reti WindTre. Infatti è proprio il nuovo operatore a battere ogni record di velocità su Internet dopo un incessante incalzare di Vodafone Italia seguita a ruota dallo storico rivale TIM Mobile. Al secondo posto, con somma sorpresa, si trova Iliad che persevera incalzando con le sue Giga 40, 50 e 70.

Stando al risultato dei rilevamenti la velocità media in Italia si è fermata a 38,05Mbps e 11,55Mbps rispettivamente per le soglie di download ed upload su rete 4G con latenza media di 44 ms. per WindTre si confermano 46.82 Mbps conferiti dalla nuova struttura di rete locale che spiazza Vodaofne, TIM ed Iliad ora arrestatesi rispettivamente a quota 40.22 Mbps, 35.92 Mbps e 35.20 Mbps per il bandwidth in download. Cambia poco in upload con WindTre in prima posizione (13,79Mbps), TIM seconda (11,91Mbps) e Vodafone terza (10,94Mbps). A chiudere la classifica Iliad, con 10,07Mbps.

Internet di WindTre è il top in Italia almeno per questa prima parte dell’anno ed in attesa di ulteriori riscontri basati sulla naturale evoluzione tecnica del comparto networking e la conversione delle precedenti infrastrutture 3G in 4G.