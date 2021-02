Iliad non conosce confini. Sbarcato in Italia da Maggio 2018 ha collezionato tutta una serie di record per quanto riguarda la convenienza delle sue tariffe e la naturale propensione all’evoluzione tecnologica delle sue infrastrutture. Mentre si fa strada la promessa delle prime offerte Home per la Fibra Ottica i clienti vengono presi alla sprovvista da una tariffa low-cost mobile che tutti vogliono. Ma non è tutto.

In concomitanza all’annuncio delle nuova offerta Iliad super conveniente è arrivata la notizia di un regalo gratuito di cui tanti stanno già approfittando in questi giorni. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Iliad distrugge TIM, WindTre, Vodafone ed MVNO con la nuova offerta a basso costo

Il costo è basso ma la tecnologia e le possibilità si elevano all’ennesima potenza con Iliad Giga 70. Come si può intuire dal nome si tratta della nuova promo che al suo interno continua ad includere il pacchetto con minuti ed SMS Unlimited per sempre come anche 70 Giga da usare in piena libertà. La differenza sostanziale rispetto ad una Giga 40 o Giga 50 sta nel fatto che abbiamo anche la possibilità di sfruttare la potenza del 5G Iliad per navigare alla massima velocità.

Il regalo di cui abbiamo parlato all’inizio vale per i nuovi adepti che scelgono questa promo così come per i vecchi utenti. In tal caso si sta parlando del roaming UE che si è aggiornato con le nuove formule di calcolo del 2021. A partire da inizio anno, infatti, i vecchi e nuovi utenti che scelgono le versioni già conosciute passano da pochi Giga al mese UE a ben 4 Giga per la Giga 40 e 5 Giga per la Giga 50.

Per quel che riguarda la tariffa con 70 Giga il prezzo resta bloccato a 9,99 euro al mese ed al suo interno include un esclusivo bundle di dati esteri per un totale di 6 Giga extra che non vengono tariffati aggiuntivamente.