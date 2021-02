WindTre: dal 21 marzo finalmente non ci saranno più servizi VAS

Tenete duro, manca esattamente un mese all’abolizione dei servizi VAS, che verranno bloccati per sempre dalla compagnia telefonica WindTre. Ma cosa sono i VAS? Trattasi di servizi a pagamento offerti con addebito sul credito telefonico o direttamente in fattura, come il meteo, l’oroscopo o le suonerie. Questi nella maggior parte dei casi si attivano senza alcun consenso. Come può accadere? Basta cliccare distrattamente su una pubblicità o un banner comparso sulla pagina internet in cui si sta navigando.

WindTre: come gestire i servizi VAS