Cosa c’è di meglio in questo periodo di pandemia, se non stare comodi sul proprio divano o nel letto e guardare una serie Netflix? la bella notizia è che il catalogo continua ad aggiornarsi, vediamo cosa sta arrivando a nostra disposizione.

Ecco alcune nuove serie Netflix in arrivo

Tribes of Europa (Stagione 1)

Stagioni: 1 | Episodi: 6

Genere: Azione, Avventura, Dramma | Durata: 44-49 minuti

Cast: Henriette Confurious, Oliver Masucci, David Ali Rashed, Emilio Sakraya, Melika Foroutan:

Tribes of Europa è destinato a diventare uno degli originali tedeschi più entusiasmanti di Netflix dall’uscita di Barbarian. Un dramma bilingue, gli abbonati vorranno assicurarsi di guardare la serie in Sub, non doppiata.

Nel prossimo futuro, nell’anno 2074, il continente è stato diviso in diversi stati tribali in guerra, in lotta per il controllo. Tre fratelli, Kiano, Liv ed Elija sono coinvolti nel conflitto quando entrano in possesso di un misterioso cubo.

Modifica: The Fight for America (Limited Series)

Stagioni: 1 | Episodi: 6

Genere: Documentario, Storia | Durata: 56-62 minuti

Cast: Noveen Crumbie, Will Smith, Mahershala Ali, Laverne Cox, Joseph Gordon-Levitt

La Costituzione americana, il fondamento stesso degli Stati Uniti, è orgogliosa della maggioranza dei suoi cittadini. Ma più precisamente cosa significa per te il quattordicesimo emendamento? E cosa ha significato il quattordicesimo emendamento per la variegata popolazione americana nel corso degli anni? Questo è ciò che Will Smith e un mucchio di ospiti famosi esploreranno in questo documentario approfondito.

Behind Her Eyes (serie limitata)

Stagioni: 1 | Episodi: 6

Genere: Drammatico, Mistero, Thriller | Durata: 46-50 minuti

Cast: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt

L’adattamento dell’entusiasmante romanzo di Sarah Pinborough è già stato un grande successo su Netflix. Molti abbonati in tutto il mondo si sono già sintonizzati per abbuffare tutti e sei gli episodi di Behind Her Eyes, e prevediamo che ce ne saranno molti altri questo fine settimana.

Louise, una madre single e stanca del suo ruolo insoddisfacente di segretaria, inizia una relazione con il suo nuovo capo David. In una strana svolta degli eventi, Louise inizia un’amicizia con la moglie di David, Adele. Il triangolo amoroso non convenzionale porta Louise a rimanere invischiata in una pericolosa rete di segreti, poiché nessuno e niente è quello che sembra.

Good Girls (Stagione 3)

Stagioni: 3 | Episodi: 34

Genere: Commedia, Crimine, Drammatico | Durata: 43 minuti

Cast: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Reno Wilson, Manny Montana

La commedia della NBC è andata sempre più rafforzandosi in ogni stagione successiva.

Stanche di non ricevere il rispetto che meritano, tre madri di periferia cercano di riprendere il controllo, ma ognuna delle loro circostanze uniche le manda su una strada da cui potrebbe non esserci un ritorno da quando falliscono una rapina.