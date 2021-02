È ufficiale, la DS Aero Sport Lounge è stata nominata la “Concept Car più bella del 2021“. Cosa di questa auto completamente elettrica ha fatto innamorare la giuria al Festival Internazionale dell’Automobile? Ecco tutti i dettagli di questo premiato prototipo.

La DS Aero Sport Lounge ha ricevuto il Grand Prix 2021 per essere la Concept Car più bella dell’anno

È alla 36.a edizione il Festival Internazionale dell’Automobile che quest’anno ha conferito il premio Gran Prix 2021 per la Concept Car più bella dell’anno alla DS Aero Sport Lounge.

Cosa ha colpito la giuria per premiare questa nuova e futuristica concept car parigina completamente elettrica?

Prima di tutto la linea della DS Aero Sport Lounge è davvero elegante, ma allo stesso tempo sportiva e aggressiva quanto basta. Come una gentile signora è capace di adeguarsi in modo perfetto a qualsiasi situazione, ma sempre con stile e in modo raffinato.

Le sue forme supportano e sfruttano al meglio l’aerodinamica della potenza raggiunta grazie alla sua motorizzazione E-Tense 100% elettrica. La DS Aero Sport Lounge è capace di ridurre al minimo l’attrito con l’aria in velocità regalando prestazioni e consumi davvero interessanti. È lunga 5 metri, affusolata sul tetto ed è dotata di cerchi da 23 pollici.

Anche gli interni della DS Aero Sport Lounge non scherzano. Ricercati ed eleganti sono stati realizzati per coinvolgere i passeggeri in un ambiente di viaggio davvero unico. I sedili sono avvolgenti e comodi. Rivesti in raso di cotone con la seduta in schiuma poliuretanica regalano una sensazione di freschezza e robustezza allo stesso tempo.

La DS Aero Sport Lounge ha dei piccoli altoparlanti a ultrasuoni che durante la guida restituiscono alla mano sul volante l’idea di governare un’auto solida e sicura. Inoltre tutte le informazioni indispensabili ed essenziali durante la guida sono proiettate in realtà aumentata nel parabrezza.

Anche in questo caso la Concept Car futuristica più bella dell’anno ha un motore completamente elettrico. Si delinea quindi sempre di più il futuro delle auto elettriche nel panorama non solo europeo, ma mondiale del mercato dell’automotive.