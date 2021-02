I produttori di smartphone stanno cercando di inventare design o funzionalità nuovi e unici per distinguersi dalla massa. Recentemente, gli smartphone pieghevoli sono approdati sul mercato e abbiamo anche visto dispositivi con più di un display. Ora, il popolare leakster “Digital Chat Station” afferma che quest’anno verranno lanciati almeno due smartphone che presenteranno un display secondario sul pannello posteriore del telefono.

Recentemente, il prossimo Mi 11 Ultra di Xiaomi è trapelato online. L’immagine ha rivelato che c’è uno schermo secondario più piccolo accanto ai sensori della fotocamera sul pannello posteriore dello smartphone. Abbiamo visto alcuni smartphone in passato che dispongono di un piccolo schermo secondario che mostra informazioni come notifiche, ora, meteo, ecc

Xiaomi Mi 11 Ultra, il video che svela il device é stato rimosso

Alcuni anni fa, Meizu aveva lanciato il suo Meizu Pro 7 che aveva uno schermo secondario sul pannello posteriore , insieme al modulo fotocamera. Sarà interessante vedere cosa ha in programma Xiaomi per lo schermo secondario del prossimo smartphone Mi 11 Ultra. Resta anche da vedere se qualsiasi altro marchio di smartphone segua il design proponendo device simili.

Il Mi 11 Ultra dovrebbe essere lanciato il prossimo anno, quindi dovremo aspettare ancora qualche settimana per saperne di più. L’anno scorso, Huawei aveva brevettato un design per smartphone che presentava uno schermo secondario sul retro dello smartphone. Tuttavia, non é ancora noto se la societá abbia in programma di realizzare quel tipo di smartphone. Nel caso in cui la societá sia ancora al lavoro per portare questo tipo di design sul mercato, aspettiamoci a breve un annuncio ufficiale.