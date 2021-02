Esselunga cattura l’attenzione e l’interesse dei consumatori, con un volantino davvero molto allettante, basato direttamente su uno smartphone Samsung di ultima generazione, acquistabile ad un prezzo decisamente inferiore alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale nasce per essere attivata e raggiungibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che gli utenti non potranno in nessun modo affidarsi all’online per cercare di risparmiare il più possibile, ma saranno costretti a recarsi direttamente in negozio. La data di scadenza è fissata a domani, 17 febbraio 2021, sebbene sia importante ricordare che le scorte risultano essere limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: il volantino è senza precedenti

Alla base della campagna promozionale di Esselunga troviamo un’offerta tech, quindi una soluzione mirata esclusivamente su un singolo modello, acquistabile come detto in negozio. Il prodotto è il Samsung Galaxy A71, uno smartphone appartenente alla fascia media, che punta tutto sul display di grandi dimensioni, che ricordiamo essere un AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, accoppiato con 4 sensori nella parte posteriore ed una batteria da 4500mAh.

L’aspetto più negativo, se lo dovessimo osservare da vicino, è forse legato al processore, un octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, ma troppo poco performante se confrontato con le dirette concorrenti del mercato.

Il prezzo finale, attivo fino a domani, è di 298 euro per la versione con 128GB di memoria interna e no brand.