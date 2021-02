Gli sconti sono a sorpresa da Euronics, qui gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di accedere ad una infinità di prezzi molto più bassi del listino del momento, senza dover rinunciare minimamente alla qualità generale dei prodotti o limitandosi a specifiche categorie merceologiche.

Il volantino tuttavia nasce in versione limitata, ciò sta a significare che l’accesso sarà possibile solamente per coloro che risultano essere in possesso di determinati requisiti, come la possibilità di recarsi personalmente e fisicamente in un negozio di proprietà del socio Euronics Nova. Da segnalare, ad ogni modo, la presenza della solita rateizzazione senza interessi, grazie alla quale è possibile pagare in comode rate tramite il proprio conto corrente, solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Non perdete altro tempo, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon ed iniziate a ricevere codici sconto gratis.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

L’attenzione di Euronics si è riversata sull’intero panorama e categorie merceologiche, anche se gli sconti più interessanti sono al solito legati alla telefonia mobile. Qui possiamo scovare dispositivi Apple in promozione, come Apple iPhone 11 64GB a 679 euro, ma anche gli ultimi iPhone 12 a partire da 939 euro o iPhone 12 Mini a partire da 779 euro, per scendere poi verso gli smartphone Android più economici.

Osservandoli da vicino notiamo la presenza di LG K51s, LG K52, LG K42, LG K22, Samsung Galaxy A51, Galaxy A20s, Galaxy A12, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi 9C o Redmi Note 9.

Come avete potuto notare, le possibilità di acquisto sono davvero tantissime, per questo motivo si raccomanda la visione delle pagine sottostanti, per avere la certezza di conoscere da vicino ogni singolo sconto.