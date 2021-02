Il mondo dei sistemi di pagamento sta mutando velocemente come dimostra la costante crescita delle transazioni con carte di credito. I motivi sono i più disparati, uno tra tutti la pandemia che imperversa sul mondo da ormai un anno, ma l’uso del contante inizia ad essere sempre meno diffuso. La nascita del contactless poi ha definitivamente impresso un’accelerata a questo processo.

Il cambio di queste abitudini potrebbe avere una conseguenza molto più pratica e visibile di quello che si pensa. Oltre a questi aspetti però c’è anche da tenere conto da un’aspetto collegato a Social Network come Instagram e Tik Tok. Sembra infatti che il design delle nostre carte di credito sia sul procinto di cambiare proprio per adattarsi a queste nuove esigenze. Ma come il design delle carte di credito è collegato a questi Social Network?!

Carte di credito: arriva il cambio di design

Nel prossimo future le carte di credito potrebbero svilupparsi verticalmente e non, come succede ancora adesso, orizzontalmente. Le motivazioni dietro questa scelta, i primi esperimenti risalgono al 2018, sono essenzialmente due.

Il primo riguarda un aspetto pratico; con la diffusione del contactless il vecchio design risulta poco pratico. Strutturando la carta in senso verticale si potrebbe posizionare l’antenna in modo che l’utente possa tenerla in mano senza rischiare di schermare il segnale. La scenda invece è una questione più psicologica; la diffusione di social network come Tik Tok sta settando un vero e propio standard di utilizzo. Il mondo si sta abituando ad un “orientamento verticale” e le carte di credito sembrano pronte a fare altrettanto