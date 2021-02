Amazon ha ormai le mani in pasto un po’ ovunque anche se spesso non lo si nota. Questo ovviamente non basta visto che secondo recenti rapporti il colosso dell’e-commerce sembra intenzionato a fare un passo importante. Una nuova criptovaluta che secondo Coindesk dovrebbe sfidare i Bitcoin.

A suggerire questo progetto ci sono diversi elenchi di lavoro pensati esclusivamente per la divisione Digital and Emerging Payments il cui scopo è proprio di progettare una piattaforma di pagamento. Al momento il mercato di riferimento è il Messico, ma se tutto andrò a dovere allora il tutto verrà esportato in tutti i paesi in cui Amazon lavora.

Ecco come recitano gli annunci di lavoro legati al progetto: “Questo prodotto consentirà ai clienti di convertire i loro soldi in valuta digitale, utilizzando i quali i clienti potranno usufruire di servizi online incluso l’acquisto di beni e / o servizi come Prime Video.”

Amazon vuole una propria criptovaluta

Con il recente aumento di valore del Bitcoin, le criptovalute hanno guadagnato moltissima trazione, ma l’interesse delle grandi società c’è ormai da diversi anni. In molte si sono mosse per cercare di inglobare questo genere di valute nei propri business. La mossa più ambiziosa è stata quella di Facebook con Libra il cui percorso finale è stato però pieno di ostacoli. In questo caso però il progetto è all’ancora all’inizio visto che il colosso sta cercando gli ingegneri software. Ci vorrà probabilmente molto tempo prima di vedere arrivare qualcosa di concreto e valido; il problema rimane proprio quest’ultima parte.