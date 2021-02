Lo Sconto IVA torna finalmente da Trony, portando con sé una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, e decisamente apprezzata dalla maggior parte dei consumatori sul territorio italiano. Il risparmio è notevole, ma sopratutto si ha la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza.

Il volantino, come indicato poco sopra, risulta essere attualmente attivo in ogni negozio, senza limitazioni particolari; la validità è fissata fino al 28 febbraio 2021, con impossibilità di acquisto sul sito ufficiale dell’azienda stesa. Gli utenti saranno costretti a recarsi in un punto vendita, ma potranno appoggiarsi alla rateizzazione senza interessi, in caso di necessità.

Trony: ecco il volantino Sconto IVA

L’idea di Trony è quella di fornire il cosiddetto Sconto IVA su ogni acquisto che l’utente effettua, senza apportare limitazioni o vincoli particolari, sui prezzi e sulle categorie merceologiche coinvolte. In questo modo sarà possibile aggiungere al carrello praticamente ciò che si vuole, e si avrà la certezza di ricevere uno sconto finale del 18,03%, rispetto al listino del momento.

Avete capito bene, la riduzione non corrisponderà al 22% per un motivo ben specifico, l’incidenza dell’IVA sul valore finale che vedete sul cartellino non è legata a tale percentuale, ma è più ridotta, poiché il suddetto è composto da listino + IVA al 22% applicata sullo stesso listino. Nel momento in cui verrà tolta l’IVA, lo sconto effettivo fruito dagli utenti sarà appunto del 18,03%.

Il volantino lo potete scoprire in autonomia nelle pagine che trovate nell’articolo, in modo da comprenderne appieno il funzionamento.