Il mercato delle auto elettriche sta vivendo, un po’ ovunque, una vera e propria esplosione. In Italia ad esempio le vendite sono cresciute del 207,6% nel 2020, le vetture vendute sono 32’538. La richiesta di vetture elettriche in Europa sta crescendo a tal punto da suscitare l’interesse delle grandi case di produzione cinese. D’altronde il principale paese al mondo per la produzione di batterie non può non investire nel settore delle auto elettriche.

Per fare un esempio Aiways, che ha recentemente lanciato in Francia il Suv 100% elettrico U5. Per inserirsi nel mercato la società ha avviato una collaborazione con MotorK. La società società di origine italiana fungerà da punto d’accesso digitale al mercato prima francese per poi espandersi, con tutta probabilità, al resto d’Europa.

Auto elettriche: la visione di MotorK

Secondo la visione della compagnia: “L’utente medio di un’auto elettrica è spinto da ragioni di natura etica oltre che pratica, è una persona matura, incuriosita verso un nuovo modo di muoversi e soprattutto sempre più connessa. Aiways lo ha capito ed è per questo che ha optato per una strategia di marketing e post vendita completamente digitale grazie al supporto di MotorK“.

Aggiungendo poi: “Rincorrere al canale digitale oggi significa non solo migliorare la comunicazione con i clienti, ma sfruttare strumenti tecnologici che consentono di raccogliere e profilare correttamente i dati del consumatore al fine di avviare, gestire e concludere con successo l’intero ciclo di vendita“. Al di la dei comunicati stampa però, una casa è certai mercato delle auto elettriche è pronto alla definitiva consacrazione.