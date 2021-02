The Pokemon Company ha cancellato i Campionati Mondiali di Pokemon di quest’anno. In una dichiarazione sul sito ufficiale di Pokemon, la compagnia ha spiegato che la competizione tornerà al 2022 in conformità con le linee guida di salute pubblica, mentre tutti gli eventi di Play Pokemon sanzionati rimarranno sospesi quest’anno.

Le dichiarazioni sull’annullamento dei campionati mondiali

“Dopo un’attenta revisione e in base alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali, regionali e nazionali, nonché dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalla sanità pubblica inglese e dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, abbiamo preso la difficile decisione di trasferirci i prossimi Campionati Mondiali di Pokemon fino al 2022. Questo evento è programmato per aver luogo a Londra.

“Con la continua sospensione della serie di eventi Play! Pokemon, tutti gli eventi sanzionati di Play! Pokemon inclusi League Challenge, League Cup, Premier Challenge e Midseason Showdown rimarranno sospesi fino a nuovo avviso. Non vediamo l’ora di celebrare i risultati di tutti i nostri concorrenti ai Campionati Mondiali di Pokemon 2022 a Londra “.

Questo segna il secondo anno consecutivo che i Campionati Mondiali Pokemon sono stati rinviati; i Campionati del mondo del 2020 sono stati ugualmente cancellati a causa della pandemia COVID-19. The Pokemon Company afferma che tutti gli inviti alla competizione del 2020 saranno comunque onorati nel 2022, sebbene non abbia ancora annunciato ulteriori dettagli sull’evento del prossimo anno.

I Campionati mondiali di Pokemon includono competizioni dedicate per il Gioco di carte collezionabili Pokemon, la serie di videogiochi principale e Pokken Tournament DX. L’evento del 2020 doveva essere il primo con Pokemon Sword and Shield , le ultime puntate principali della serie.