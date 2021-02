Un adolescente ha riportato in vita quel che tutti conosciamo come MySpace. Il nuovo social prende il nome di SpaceHey e sta attirando l’attenzione di tanti utenti accumunati da un senso di nostalgia per una delle piattaforme in voga di un tempo.

SpaceHey sembra ed è molto simile a MySpace, con blog, una funzione di messaggistica istantanea e personalizzazione HTML e CSS. Secondo Vice è più focalizzato sulla personalizzazione e sulla privacy. Il sito web, codificato da una 18enne tedesca, è stato lanciato il 29 novembre e da allora ha accumulato 55.000 utenti. Anche se, i dati demografici di chi si è iscritto non sono chiari in quanto la politica sulla privacy dell’azienda è minima rispetto a quella di altri social media.

Il sito web è stato sviluppato durante la pandemia, apparentemente sfruttando le pagine web archiviate, gli screenshot e i video di MySpace per mantenere autentico il sito. Poeti e musicisti sono stati particolarmente importanti in SpaceHey, il che non sorprende. Il sito web è stato formativo per il successo di molte band come gli Arctic Monkeys, ma tale popolarità può essere un’arma a doppio taglio. MySpace ha causato molta angoscia quando si è scoperto che 50 milioni di brani erano introvabili a causa di un progetto di migrazione del server andato storto.

“Avevo solo pochi anni quando MySpace era popolare”, ha detto An a Vice tramite e-mail. “Non ho mai realmente usato Myspace. Tuttavia, grazie agli amici più grandi e grazie ad Internet, ne ho sentito parlare molto. Sono giunto alla conclusione che non puoi trovare qualcosa di simile al giorno d’oggi, dove tutti possono essere così creativi“.

Tuttavia, è apparentemente irremovibile sul fatto che SpaceHey sia più di un semplice clone del sito “madre”. Si può aggiungere personalmente ogni nuovo utente, oltre a rispondere a reclami e domande su Twitter, ed è assolutamente vietata gli utenti la diffusione di qualsiasi forma di incitamento all’odio e molestie.