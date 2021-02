Ecco uno di quegli annunci destinati a scuotere i fan di Rick And Morty. Sembra infatti che il creatore della famosissima serie, Dan Harmon, abbia siglato degli accordi con Fox per produrre una nuova serie animata che avrà molto in comune con la sua serie di maggior successo. Le dichiarazioni di Fox Entertainment lasciano ben sperare sia sul tema fondante della serie, sia sulla sua realizzazione, prevista per il 2022 e organizzata dallo studio Bento Box Entertainment.

Antica Grecia e contemporaneità

Sulla base delle prime dichiarazioni sembra che la serie sarà ambientata nell’Antica Grecia e avrà come protagonisti divinità e mostri, in conflitto mortale tra loro nell’intento di governare la prima vera città della storia dell’umanità. Accanto ad un progetto tanto ambizioso non poteva mancare un riferimento importante alla contemporaneità, con una critica e un commento tagliente della società contemporanea, spaziando dalla politica alla cultura pop tanto in voga di questi tempi.

Il nome della nuova serie è ancora sconosciuto, ma presto potrebbe esserci qualche nuova dichiarazione in merito.

Secondo Michel Torn, Presidente di Fox, questa sarà una comedy animata “incredibilmente irriverente raccontata da uno dei narratori più inventivi nel panorama televisivo“. Parole molto forti che lasciano ben sperare il pubblico e i fan, e che soprattutto fanno crescere l’aspettativa nei confronti di un prodotto senza dubbio di qualità che non vediamo l’ora di guardare.

Occorrerà aspettare ancora diverso tempo, ma nel frattempo potete continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e dei prodotti televisivi e cinematografici del momento.