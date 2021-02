Postepay: nuova truffa in agguato, il phishing mette in pericolo gli utenti

Avere oggigiorno una Postepay è molto comune in Itala, visto che Poste Italiane risulta particolarmente attiva sul territorio. Il nostro istituto bancario è stato in grado di fornire più soluzioni proprio riguardo a questa celebre carta ai suoi utenti, i quali le sfruttano ogni giorno. In tanti credono che però la sicurezza dedicata a questi supporti elettronici non sia abbastanza, non sapendo che purtroppo la causa della riuscita di alcune truffe sia solo dovuta alla loro inesperienza e ingenuità.

In molti infatti credono che le Postepay siano causa dei tentativi di phishing, I quali in realtà vanno ad abbattersi su queste carte solo per via della grande diffusione. Essendo infatti molto comuni, è molto più semplice per i truffatori ingannare le persone vista la grande scala con la quale si andranno a diffondere i messaggi truffaldini. I tentativi di phishing punteranno ad ottenere i vostri dati, e lo faranno grazie ad alcuni messaggi come quello in basso.

Postepay: ecco com’è scritto il nuovo messaggio phishing che spaventa gli utenti

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.