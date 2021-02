Covid-19: il meccanismo che ha portato all’esplosione della pandemia

Spieghiamo nel dettaglio il meccanismo che ha portato alla concentrazione di così tanti mammiferi alati e dei loro parassiti virali. Robert Beyer, zoologo a Cambridge e primo autore dello studio, ha spiegato che “il cambiamento climatico degli ultimi cento anni ha dimostrato questa provincia in un habitat ideale per i pipistrelli”. Andando più nel dettaglio, i ricercatori hanno dimostrato come le variazioni di temperatura abbiamo trasformato completamente un’area caratterizzata da arbusti tropicali in savane e boschi latifoglie. Dunque, un ambiente favorevole per molte specie di pipistrelli.