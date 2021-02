Xiaomi Mi 9, lo smartphone di punta della casa cinese di qualche anno, fa ha iniziato a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software in Italia che introduce la MIUI 12.0.4.0 con riferimento alla ROM in versione Global Stable.

I più attenti di voi sapranno bene che non è la prima volta che parliamo della MIUI 12 in merito a Xiaomi Mi 9: dalla prima Beta Stable alla prima ROM Global Stable, passando per l’analisi dei miglioramenti introdotti, l’argomento è tornato alla ribalta a più riprese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 9 riceve un nuovo aggiornamento del peso di 485 MB

Il registro delle modifiche portate da questo nuovo aggiornamento è estremamente stringato: l’unico cambiamento portato dal nuovo update è costituito dalle patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021. L’aggiornamento alla MIUI 12.0.4.0 Global Stable per Xiaomi Mi 9 è in roll out proprio in queste ore e non ci metterà molto ad arrivare su tutti i modelli compatibili, dove arriverà tramite OTA e verrà segnalato dalla classica notifica che ne mostra il peso di 485 MB.

In ogni caso, è possibile effettuare una verifica manuale di disponibilità seguendo il classico percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema. Attualmente Xiaomi Mi 9 è disponibile in offerta su Amazon.it a 349.90 euro. Si trova online anche su molti altri negozi.

Vi ricordo che nelle ultime ore sono trapelati i prezzi anche del Mi 11 in Europa, secondo le ultime indiscrezioni la versione 8/128 GB dovrebbe costare 799 euro, il modello 8/256GB è stato invece proposto a 899 euro. Stessi prezzi, a conferma che Xiaomi non ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella.