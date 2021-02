Finalmente Xiaomi ha ufficializzato il debutto di Mi 11 nel resto del mondo e soprattutto in Italia. Dopo il lancio avvenuto in esclusiva per il mercato Cinese, il flagship dell’azienda è pronto per mostrarsi anche al pubblico internazionale.

L’appuntamento è confermato dalla stessa Xiaomi tramite un post su Twitter. Il brand terrà un evento in streaming il prossimo 8 febbraio alle ore 13.00. Il keynote sarà trasmesso in diretta su tutti i principali canali social dell’azienda oltre che sul sito ufficiale.

Una cosa interessante da notare è il tema scelto per questo annuncio. Infatti il titolo dato all’evento è “luci della ribalta” a confermare che Xiaomi Mi 11 sarà centrale nella strategia del brand.

Nel post, inoltre, si legge che “la nuova generazione di smartphone per gli appassionati di cinema“. Questa frase è interessante in quanto possiamo aspettarci alcune soluzioni inedite, pensate proprio per la fruizione dei contenuti multimediali.

Xiaomi Mi 11 sarà presentato ufficialmente in Italia l’8 febbraio

Siete tutti invitati a unirvi a noi per il lancio in diretta di Mi 11 5G, il prossimo 8 febbraio a partire dalle 13:00 🎟

Pronti a farvi rapire dalla Movie Magic? 🎥 pic.twitter.com/rJQBoEUu3y — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) January 29, 2021

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 è già disponibile in Cina. Il device infatti ha fatto il suo debutto a fine dicembre 2020, diventando il primo smartphone di nuova generazione ad arrivare sul mercato e il primo con SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, non ci aspettiamo nessuna differenze rispetto alla versione Cinese. Sulla versione internazionale troveremo sempre il display AMOLED da 6.81 pollici dotato di risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz.

La fotocamera posteriore potrà contare su un ottica principale da ben 108 megapixel. La batteria sarà da 4600 mAh con la ricarica rapida a 55W. Inoltre, Xiaomi potrebbe far debuttare la nuova versione del proprio sistema operativo proprietario, la MIUI 12.5.