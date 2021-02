L’applicazione di messaggistica WhatsApp, finita di recente nell’occhio del ciclone per la vicenda riguardante le modifiche ai termini di servizio, ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua app per Android in versione Beta.

L’update non porta apparentemente alcuna novità, ma fornisce qualche indizio su possibili miglioramenti in arrivo con le prossime release. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Beta si aggiorna nuovamente, scopriamo i dettagli

La funzione a cui WhatsApp sta lavorando in questa versione 2.21.3.13 sarebbe il Mention Badge, che in sostanza farà apparire il badge con la chiocciola sulla riga corrispondente nella schermata con tutte le vostre chat quando riceverete una menzione in un gruppo.

Questa funzione è in fase di sviluppo e sarà disponibile in qualche aggiornamento futuro. Oltre a questo spoiler c’è poco altro di nuovo, se non il pacchetto di adesivi animati recentemente rilasciato Taters n tots, che fa leva sui sempre vincenti gattini e cagnolini, ed è disponibile anche per le versioni precedenti.

Vi ricordo che l’applicazione di messaggistica istantanea ha rimandato l’accettazione delle nuove policy. Quest’ultime, se non accettate, non permetteranno più di utilizzare l’applicazione. Motivo per cui moltissimi utenti nelle ultime settimane hanno deciso di cambiare applicazione, passando per Telegram, Signal e altre.