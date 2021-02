Vodafone: domenica di offerte, tre nuove promo fino a 100GB per rientrare

Anni di dominio da parte di Vodafone potrebbero essere interrotti da diverse altre aziende che stanno lavorando molto bene nel campo della telefonia mobile. Tra queste di sicuro c’è Iliad, realtà che in molti hanno imparato a conoscere soprattutto negli ultimi tempi.

Questo gestore è stato infatti in grado di migliorare di molto la sua qualità, tallone d’Achille almeno inizialmente. Ora come ora infatti le sue promozioni sono le più gettonate e sono state in grado di attirare verso di sé anche molti utenti di Vodafone. Proprio per questo motivo ora l’azienda anglosassone vuole recuperare ed ha lanciato tre promozioni per un rientro.

Vodafone: ecco le migliori offerte che potete sottoscrivere per rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited