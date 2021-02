Come ben sappiamo, il miliardario visionario Elon Musk è estremamente famoso per le sue trovate alquanto bizzarre. Ed oggi, su Clubhouse (il social dove si usano solo messaggi vocali) di avere una scimmia con un dispositivo wireless nel cervello che è capace di giocare ai videogames utilizzando le sue capacità mentali. Assicura tutti Elon Musk, dicendo che la scimmia “sembra perfettamente felice“.

Chi ha innestato il chip nel cervello della scimmia è stata Neuralink, società del CEO di Tesla, la quale studia l’interfaccia neurale con l’obiettivo di arrivare a curare danni al cervello o alla spina dorsale facendo recuperare capacità perse in precedenza.

Elon Musk afferma che la sperimentazione non si fermerà qui

Musk, a 5 milioni di utenti su Clubhouse, ha detto: “Abbiamo una scimmia con un impianto wireless nel cranio con piccoli cavi che può giocare ai videogiochi con la sua mente. Non può vedere dove si trova l’impianto. È una scimmia felice, abbiamo tutte le strutture per scimmie migliori al mondo. Vogliamo che giochino a mind-pong”. Ha inoltre continuato, assicurando di aver seguito tutte le regolamentazioni vigenti per la sperimentazione, specificando che le scimmie stanno bene: “esiste una versione primitiva di questa device con piccoli cavi che escono dalla testa ma è come avere un Fitbit nel cranio con fili che arrivano al cervello”.

Per quanto riguarda il futuro di Neuralink, Musk ha detto esplicitamente: “Voglio essere chiaro: le prime applicazioni saranno solo per coloro che hanno seri danni celebrali“. Inoltre, ha anche ipotizzato l’utilizzo di questa tecnologia anche per fare il backup di memoria di un essere umano morente, per poter trasferire i suoi ricordi su un corpo umano nuovo o su un corpo meccanico.