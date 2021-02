Un divertente uovo di Pasqua dell’Assistente Google per distogliere la mente da tutti i problemi del mondo. Per quelli di voi che non hanno familiarità con la terminologia, un Easter Egg è un messaggio o un’immagine nascosta che può apparire come uno scherzo su un dispositivo che include uno smartphone.

AndroidPolice afferma che Google ha messo un uovo di Pasqua all’interno di Google Assistant che è stato sviluppato per gli appassionati di Dragon Ball Z. L’anime tratta le avventure di Goku, della sua famiglia e dei suoi amici.

Ecco come attivare l’Easter Egg dedicato a Goku Super Saiyan

Se hai seguito lo show, sai che Goku e molti altri personaggi appartengono alla razza Saiyan che dà loro la capacità di trasformarsi in Super Saiyan. In questa forma, Goku, suo figlio Gohan, il rivale di Goku Vegeta e altri diventano più potenti. La trasformazione in un super saiyan è un rito di passaggio per i saiyan maschi. Puoi trovare giochi per dispositivi mobili di Dragon Ball Z da utilizzare sia sull’App Store di Apple che su Google Play Store.

Per rompere l’uovo di Pasqua su un telefono Android, attiva l’Assistente Google pronunciando la tua hotword (“Ehi, Google” o “OK Google”) e prosegui dicendo “Go Super Saiyan”. L’Assistente Google dovrebbe quindi riprodurre i suoni che Goku ha fatto quando si è trasformato in un Super Saiyan per la prima volta.

Possiamo assicurarti che l’uovo di Pasqua funziona anche se stai utilizzando l’app iOS Google Assistant installata su un iPhone. Tieni presente che l’uovo di Pasqua funziona solo con l’Assistente Google impostato per essere eseguito in inglese. Se lo hai impostato su un’altra lingua, dovrai modificare l’impostazione affinché funzioni.