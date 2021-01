Con grande stupore di pubblico e di addetti ai lavori, Iliad ha confermato in listino la sua ricaricabile Giga 70. Anche nelle prossime settimane, quindi, gli abbonati potranno accedere a questa vantaggiosa tariffa che include minuti ed SMS illimitati verso tutti con 70 Giga per internet al costo di 9,99 euro. Oltre al pacchetto di consumi molto ampio, gli utenti potranno anche accedere a tre servizi gratuiti.

Iliad, i vantaggi della Giga 70 ed i suoi tre servizi gratuiti

Molto importante è anche il servizio della segreteria telefonica. Iliad ha infatti deciso di opporti ad una strategia commerciale comune agli altri operatori, TIM, Vodafone e WindTre . A differenza di altri provider, infatti, l’ascolto dei messaggi in segreteria non comporta spese aggiuntive.

Uno dei principali vantaggi di Iliad è quello delle telefonate a costo zero nei paesi esteri. I clienti di Iliad che optano per la Giga 70 avranno quindi la facoltà di comunicare con amici e parenti anche fuori dai confini nazionali senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo della propria ricaricabile. La lista prevista da Iliad prevede 60 nazioni compatibili con le chiamate gratuite.

Anche con Giga 70 saranno disponibili le funzioni per il tracciamento delle telefonate, sia in entrata che in uscita. Per questa ragione, gli abbonati potranno beneficiare dei servizi “Mi Richiami” e “Chi è” anche in questo caso senza prezzi extra sulla ricaricabile.

Come previsto dalle condizioni generali per i profili Iliad, i servizi gratuiti confermati con la Giga 70 sono disponibili anche con le altre due offerte a listino. Potranno beneficiare di questi extra anche gli abbonati di Giga 50 e la Giga 40.