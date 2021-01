Amazon Fresh è arrivato ufficialmente in Italia. Si parte da Milano e alcuni comuni limitrofi, tra cui Rho, Cologno Monzese e Opera, ma l’obiettivo è quello di espandersi a Roma e motle altre città entro la fine di quest’anno. Il servizio nel Regno Unito era arrivato già nel 2016, e consiste sostanzialmente di fare la spesa online con consegna in giornata garantita.

Ovviamente, il servizio è riservato ai clienti Prime, e con spese superiori ai 50 euro non si paga neanche la consegna. In fase di ordine è possibile specificare una finestra di consegna tra le 8 del mattino e la mezzanotte della durata di due ore. Con 4,99 euro in più è possibile ridurre la finestra ad una sola ora, in caso in cui abbiamo una giornata con molti impegni. Il servizio vede la sua disponibilità ogni giorno della settimana, quindi anche di sabato e domenica.

Amazon Fresh: l’opportunità di fare la spesa direttamente online

Questa grandiosa iniziativa è stata presentata in collaborazione con la catena di supermercati U2, i quali hanno su Amazon il proprio web store dedicato. La selezione che avremo a disposizione è di 10.000 prodotti differenti, e include davvero di tutto: carne fresca, pesce fresco, frutta, verdura e molti prodotti tipici locali. Inoltre, non è solo cibo quello che troveremo, ma anche prodotti per la cura della casa, cibo e prodotti per animali, acqua, bibite, alcolici e così via.

Allo stato attuale, Amazon Fresh è a invito. Sarà necessario dirigersi sulla pagina dell’iniziativa e inviare la richiesta, dopo che avremo impostato un indirizzo di consegna e un CAP disponibile. Nel caso in cui il colosso statunitense abbia in mente di diffondere il servizio in tutto il mondo quanto prima possibile, sarebbe davvero una trovata incredibile dell’azienda, essendo che in questo momento molti paesi sono in lockdown e avrebbero bisogno di un servizio del genere.