Come ben sappiamo, TIM è uno degli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile più importanti nel panorama italiano, ed ora sta si sta preparando per conquistare dei nuovi clienti in entrambi i mercati: c’è il rilancio dell’offerta mobile operator attack TIM Special x Te e due regali molto interessanti per chi sfrutterà il programma Porta un Amico con TIM Super.

TIM Special x Te: tutte le informazioni e i costi

Già a partire da ieri, nei punti vendita TIM aderenti tornerà quindi disponibile all’attivazione l’offerta operator attack TIM Special x Te, e pare che questa volta sarà rivolta a tutti gli utenti che provengono da ho. Mobile e Lycamobile.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati sempre verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese. L’addebito avverrà sul credito residuo. Il costo di attivazione previsto è di 12 euro, al quale vanno poi aggiunti 10 euro per la SIM ricaricabile TIM, salvo promozioni locali.

Inoltre, è importante segnalare che l’offerta include nel prezzo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM, i quali normalmente costano 1,59 euro al mese, e del piano TIM Base e Chat, i quali costano normalmente 2 euro al mese.

Il ritorno ufficiale di quest’offerta fa uscire di scena dai negozi la TIM Jet GPro, e rimangono saldamente al loro posto Super LE e Special LE.

Porta un Amico

Fino al 31 Marzo 2021, rimarrà disponibile la promozione Porta un Amico per tutti i clienti che scelgono di attivare un’offerta di rete fissa TIM Super.

Sia il primo cliente che l’amico che è stato “portato in TIM” avranno dei vantaggi: