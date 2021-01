Dal 21 Febbraio 2021 alcuni clienti di rete Vodafone Italia, con alcune offerte tariffarie, saranno impattati da un aumento mensile di 1.99 euro al mese. In alternativa l’operatore propone ai clienti coinvolti di cambiare offerta con Giga aggiuntivi con un aumento di 99 centesimi di euro al mese rispetto all’offerta precedente.

Tutti i clienti Vodafone coinvolti riceveranno anche la possibilità attivare 50 Giga Free che permette di aggiungere 50 Giga al mese di traffico internet mobile nella propria SIM ricaricabile Vodafone per 12 mesi dall’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: alcuni clienti subiranno una rimodulazione dal 21 febbraio 2021

I clienti Vodafone coinvolti avranno anche la possibilità di attivare 50 Giga Free che permette di aggiungere 50 Giga al mese di traffico internet mobile nella propria SIM ricaricabile Vodafone per 12 mesi dall’attivazione. Come era già successo nelle rimodulazioni di fine Marzo 2020, poi molto probabilmente sospese con l’arrivo del primo lockdown generato dalla pandemia di Covid-19, questa è un’operazione su una percentuale estremamente limitata di alcune offerte di clienti.

I clienti Vodafone interessati dalla modifica unilaterale riceveranno apposita comunicazione tramite SMS. In alternativa questi possono verificare se sono stati coinvolti anche nell’Area Fai Da Te del sito ufficiale dell’operatore. Secondo le prime segnalazioni raccolte l’aumento di alcune offerte Vodafone è di 1.99 euro al mese e riguarda alcuni clienti Vodafone che utilizzano alcune offerte tariffarie non attivate da recente. Non si conosce la lista.

Ecco l’esempio di un SMS che potrebbe inviare l’operatore: “Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1.99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 20 Febbraio 2021 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”. In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0.99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 entro il 21 Febbraio 2021“.