WindTre offre ai suoi clienti l’occasione speciale di riscattare il famoso “Bonus internet”. I clienti che presentano un’attestazione ISEE con valore economico uguale o inferiore a 20.000 euro potranno ricevere uno sconto di 500 euro sul loro piano telefonico. Il bonus da 500 euro potrà essere utilizzato per una riduzione doppia sulle connessioni in Fibra Ottica e sull’acquisto di un tablet.

WindTre e l’offerta tutto incluso: tablet e Fibra ottica con 500 euro di sconto

Stando alla strategia di WindTre, il bonus da 500 euro prevede una diversa distribuzione per la componente di telefonia e per l’acquisto del tablet, sulla base della tariffa prescelta. La prima offerta è ad esempio la SuperFibra dal costo di 7,31 euro per i primi dodici mesi. Gli abbonati che scelgono questa variante dell’offerta riceveranno connessione internet illimitata con Fibra ottica più il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus completamente a costo zero.

Nella sua seconda versione, l’offerta SuperFibra di WindTre ha un costo mensile di 12,31 euro per i primi dodici rinnovi. Per la componente telefonica, gli abbonati riceveranno sempre la Fibra ottica per la navigazione internet e chiamate illimitate verso tutti. Per il tablet, invece, in dispositivo garantito sarà il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. IA fronte della riduzione già prevista con il bonus internet, gli utenti dovranno aggiungere 159,99 euro per l’acquisto del dispositivo.

Tutti gli utenti che sono interessati al bonus internet di WindTre possono visitare il sito internet ufficiale. Per l’attivazione delle offerte, gli abbonati dovranno compilare un modulo online ed attendere una successiva comunicazione da parte dei tecnici dell’operatore.