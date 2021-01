Netflix è un barlume di speranza in questo periodo di freddo gelido e di pandemia. Infatti, sulla piattaforma possiamo trovare tantissimo materiale che può essere di nostro interesse. Abbiamo una vasta varietà di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Oggi andremo a parlare delle fiction e ne menzioneremo tre in particolare, ossia Lucifer, Stranger Things e The Order. Andiamo a scoprire di seguito quali sono tutte le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Order: ecco tutte le novità

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. Purtroppo per i fan, non è stato ancora stabilito quando usciranno i prossimi otto episodi della quinta stagione. Inoltre, anche Netflix sui social sta pubblicando una serie di notizie e spoiler che sta facendo incuriosire i fan sempre di più. Ciò di cui possono stare certi, però, è che ci sarà anche la sesta stagione.

Continuiamo la rassegna parlando di Stranger Things. La season 4 della serie TV statunitense è stata confermata e non solo, pare che ci sia un colpo di scena: Hopper, il quale appare morto alla fine della stagione 3, pare sia ancora vivo. Inoltre, è stato reso prigioniero, facendo scatenare varie teorie a riguardo. Nell’ultimo teaser trailer, vediamo Hopper con la testa rasata lavorare nel campo innevato della Kamchatka. La vera sorpresa, dunque, non è il fatto che non sia morto, bensì che non è rimasto bloccato nel Sottosopra.

Concludiamo parlando di The Order. La serie TV è stata interrotta dopo sole due stagioni, scatenando alcune lamentele nei fan che avevano particolarmente apprezzato la serie. Oltre a loro, sono rimasti increduli anche gli autori, i quali hanno recentemente commentato la vicenda.