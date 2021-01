Xiaomi ha recentemente lanciato il primo smartphone alimentato dal nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 ed entro il mese di febbraio potrebbe procedere con la presentazione di un ulteriore modello, il nuovo Xiaomi Mi 11 Pro. Il dispositivo in questione sta facendo parlare di se poiché, proprio nelle ultime ore, sono emerse alcune indiscrezioni secondo le quali Xiaomi con il suo Mi 11 Pro potrebbe lanciare il primo smartphone con supporto alla ricarica wireless a una velocità di 80 W.

Xiaomi Mi 11 Pro: il dispositivo dovrebbe supportare la ricarica wireless a 80W!

Lo Xiaomi Mi 11 Pro sarà il prossimo componente della nuova famiglia Mi 11 recentemente presentata dal colosso. Il dispositivo sta già facendo parlare di se per alcune particolarità che potrebbero caratterizzarlo, tra le quali sembra possa esserci il supporto alla ricarica wireless a 80W.

Se così fosse, Xiaomi per la prima volta raggiungerebbe una potenza tanto elevata che consentirebbe di ricaricare completamente una batteria da 4000 mAh in soli 19 minuti.

Il colosso sembra aver già portato a termine tutti gli step necessari per la realizzazione della nuova tecnologia ma pare sia in attesa di alcune certificazioni necessarie per la sua messa in atto.

Xiaomi Mi 11 Pro, quindi, oltre ad essere lo smartphone del colosso con il sistema di ricarica wireless più potente, presenterà un display da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione QUAD HD+. Anch’esso monterà un processore Qualcomm Snapdragon 888.

La data di lancio del dispositivo non è stata ancora annunciata dal colosso ma con molta probabilità la presentazione avverrà entro il mese di febbraio 2021.